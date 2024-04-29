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Elektrik çevrim santraline giden jeotermal ana boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı

Patlayan borudan yükselen sıcak su kilometrelerce ileriden gözüktü

DENİZLİ - Denizli'de sera kurmak için yapılan sondaj çalışması, elektrik çevrim santraline giden jeotermal ana boru hattını patlattı. Metrelerce yüksekliğe fışkıran sular pek çok noktadan göründü.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir şirketin sera kurmak amacıyla yürüttüğü sondaj çalışmaları sırasında patlama gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde sondaj çalışmaları sırasında jeotermal sulardan elektrik üretimi sağlayan santrale giden ana boru hattının patladığı belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlama anında metrelerce yüksekliğe ulaşan jeotermal sular ilçenin birçok farklı noktasından görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.