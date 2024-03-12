Denizli Buldan\'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 20 metrelik kuyu kazan definecilerin, molozları çıkarmak için kurdukları çıkrık sistemi görenleri hayrete düşürdü.

Son dönemde kazı kazı yapan şüphelilere yönelik birçok başarılı operasyona imza atan Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kez de Buldan'ın Bozalan Mahallesi'ndeki ören yerinde define arayan 5 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Bozalan Mahallesi eski mezarlık mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu alan Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda M.Ç., F.E., A.E., Ş.Ç. ve O.D. suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kaçak kazı yapan şahısların yaklaşık 20 metre derinliğinde kuyu açtıkları ve kuyudaki molozları tahliye etmek için çıkrık sistemi kurdukları belirlendi.

Yaklaşık 1.5 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde alanda kazılan kuyuya inip çıkmak için kurulan ipli merdiven düzeneği tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı 1 jeneratör, 1 kırıcı, 1 manivela demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 50 metre kablo ve 30 metrelik merdiven düzeneğine el koydu. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildikleri ve haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ