Denizli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Denizli\'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, çok sayıda malzemeyle birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 48 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

29.02.2024 14:23
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, çok sayıda malzemeyle birlikte suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 48 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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