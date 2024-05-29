Denizli\'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

3.Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Çamköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi eski mezarlık mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair gelen bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı operasyon için düğmeye bastı. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda A.G. ve M.A. kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan kişiler ifadeleri alınmak üzere adli makamlara sevk edilirken, kazıda kullanılmak amacıyla kullanılan 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 2 adet kazma ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ