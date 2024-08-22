Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Denizli\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kaza sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

22.08.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam- Çameli karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliveren Viyadüğü yakınlarında karşı yönden gelen 48 ALB 158 plakalı otomobil ile 20 EH 696 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilmeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri diğer 3 kişiyi olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Acıpayam, 3-sayfa, denizli, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement