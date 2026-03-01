Denizli'de Lüks Araç Takla Attı

Denizli'de çevre yolunu yarış pisti gibi kullanan lüks araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca sonra da karşı şeride geçerek takla attı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A. (20) idaresindeki 20 AKS 576 plakalı lüks araç, henüz bilinmeyen bir araç ile yarış yaparken hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca ardından ise karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü M.A.'ya olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kaza sonucunda lüks otomobil hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ