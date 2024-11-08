Denizli\'de Metal Fabrikasında Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

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Denizli'de metal ve izolasyon fabrikasında çıkan ve kentin tamamında görülebilen yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde metal ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikayı saran alevler kentin her noktasında görülür hale geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan yangınlara çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personel müdahalede bulundu. Polis ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de tedbir amacıyla beklediği görüldü. Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerine çalışmalara destek verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde yaklaşık 2 saatin sonunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. - DENİZLİ