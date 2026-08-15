Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü, bir halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'de kontrol çıkan motosikletin devrildiği kazada sürüklenen sürücü, halk otobüsünün altında kaldı. Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Songür Ahat (62), idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen talihsiz kadın, aynı istikamette sol şeritte ilerlemekte olan ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Songür Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırkenAhat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Elazığ’da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler Elazığ'da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler!
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Galatasaray’a soğuk duş 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi

21:18
Tepkiler çığ gibi Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:40
Canlı anlatım: Fenerbahçe golü buldu, tempo inanılmaz
Canlı anlatım: Fenerbahçe golü buldu, tempo inanılmaz
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.