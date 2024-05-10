Denizli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç, Son Bakış Notuyla Paylaşılan Videolarıyla Duygusal Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç, Son Bakış Notuyla Paylaşılan Videolarıyla Duygusal Anlar Yaşattı

Denizli\'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç, Son Bakış Notuyla Paylaşılan Videolarıyla Duygusal Anlar Yaşattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından paylaşılan 'son bakış' videosu sosyal medyada duygusal anlar yaşattı. Kazada hayatını kaybeden iki genç, yan yana defnedildi.

10.05.2024 10:16
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Denizli'de seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki gençten geriye anıları kaldı. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan iki arkadaşın 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşattı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana gelen kazada; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un cenazeleri, Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kaza yaptıkları motosikletle Çameli ilçesine giderlerken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, iki arkadaşın kendilerini çeken sürücüyü fark ettikleri ve ona doğru bakarak selamlaştıkları anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç, Son Bakış Notuyla Paylaşılan Videolarıyla Duygusal Anlar Yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç, Son Bakış Notuyla Paylaşılan Videolarıyla Duygusal Anlar Yaşattı - Son Dakika
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