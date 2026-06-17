Denizli'de Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Denizli'de Okul Güvenliği Toplantısı

Denizli\'de Okul Güvenliği Toplantısı
17.06.2026 17:04
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Denizli'de okul güvenliği için tedbirler değerlendirildi, her ay toplanma kararı alındı.

Denizli'de okul güvenliği gündemiyle toplanan İl Yürütme Kurulu'nda, okullarda alınan fiziki güvenlik önlemleri, risk analizleri, denetim sonuçları ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında, "Okul Çevresi ve Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı" kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Denizli'deki okulların güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler değerlendirilirken, okul ve çevrelerinde alınan tedbirler ilgili kurum temsilcileriyle kapsamlı şekilde ele alındı. Belirlenen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Okul güvenliğine yönelik tedbirler masaya yatırıldı

Toplantıda; okullar ve okul çevrelerinde uygulanan fiziki güvenlik tedbirleri, güncel risk durumları ve gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları ele alınırken, okullardaki acil durum hazırlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Vali Köşger: "Kurulumuzu her ayın ilk haftası düzenli olarak toplayacağız"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve okullardaki risklerin önlenmesi ile güvenli eğitim ortamlarının tesis edilmesi amacıyla hayata geçirilen çok paydaşlı "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Protokolü" ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı kapsamında söz konusu kurulun her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanmasına karar verildiğini belirtti.

Vali Köşger, "Bu toplantılarda ilimizdeki okullarımızın güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde kararlılıkla uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Köşger, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Okul Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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