Denizli'de Orman Yangınına Vatandaşlardan Destek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Orman Yangınına Vatandaşlardan Destek

Denizli\'de Orman Yangınına Vatandaşlardan Destek

Denizli'nin Karcı Dağı'nda çıkan orman yangınına, yangının üçüncü gününde ekipler ve gönüllü vatandaşlar seferber oldu. Yangına hava ve karadan müdahale devam ederken, bölgeye çeşitli kurumlar ve STK'lar da destek veriyor.

26.10.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki orman yangınını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Karcı Dağı'nda çıkan yangın üçüncü gününde ekipler ormanlık alanda alevlerle mücadeleye devam ediyor. Olay yerine giden gönüllü vatandaşlar ise yangını söndürmek için seferber oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi. Orman yangınına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor. Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.

"Vatandaşlar olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz"

Yangın bölgesinin çevre köylerinden Merkezefendi ilçesi Künarlar köyünde ikametgah eden Ali Tuğrul Karabağ, "Yangının başladığı ilk dakikalardan beri Orman Bölge Müdürlüğünün yoğun çabaları ve özverisiyle çalışmalarının ardından bizlerde gönüllü olarak yardımlarımızı ediyoruz. Özellikle helikopterler ile yangının yayılması önlendi fakat havanın kararması ile birlikte güvenlik sebebiyle havadan müdahale yapılamamaktadır. Gönüller, belediye personelleri ve itfaiye ekipleri desteği ile çalışmaları hız kesmeden devam ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye ulaşımın zor olması ve arazözlerin de çıkamaması yangını daha da ilerletiyor. Akşamları havadan müdahale duruyor ama karadan gönüllüler, belediye personelleri, orman yetkilileri ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin desteği ile Arama Kurtarma Derneği gönüllüler akın akın geldiler ve yangına müdahale etmeye başladılar. Emniyet Müdürlülüğünün desteği ile yaklaşık 600 kişilik bir kurtarma ekibi ve yangın söndürme ekipleri bölgedeler. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların ekipmanlar, yiyecek ve içecek gibi konularda büyük bir destek var. Ayrıca Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin de gönüllü ve ekiplere, sırt çantası, yiyecek ve içecek gibi desteği var. Şuanda burada, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri önlemleri almış ve koordinasyonu yürütüyor durumda. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise bölgeye gelen gönüllüleri özellikle güzergah olarak yönlendiriyor. Burada vatandaşlar ve ekipler yangını söndürmek kontrol altına alabilmek için can pahasına mücadele ediyorlar. En kısa sürede inşallah kontrol altına alınır" dedi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Orman Yangınına Vatandaşlardan Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Orman Yangınına Vatandaşlardan Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.