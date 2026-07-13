Yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Denizli'de yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler karadan ve havadan müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ