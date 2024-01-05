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Denizli'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü, araçtan yükselen dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Araç, yangın sonrası büyük oranda hasar aldı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
05.01.2024 - 12:33,
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Denizli'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeyken 20 V 5006 plakalı otomobilinden çıkan dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekere itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda araçtan yükselen dumanlar bir anda yerimi alevlere bırakarak aracın motor bölümünü kapladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Aracın yangın sonrası büyük oranda hasar aldığı öğrenildi. Yangın çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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