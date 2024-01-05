Denizli\'de Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeyken 20 V 5006 plakalı otomobilinden çıkan dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekere itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda araçtan yükselen dumanlar bir anda yerimi alevlere bırakarak aracın motor bölümünü kapladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Aracın yangın sonrası büyük oranda hasar aldığı öğrenildi. Yangın çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ