Denizli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli\'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 2 şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheliler, polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 10:40
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 07 Temmuz 2024 günü Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olayın meydana geldiği park alanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, park halindeki otomobilin kapısını aparatla açarak içerisinden hırsızlık yapan iki şüphelinin eşkalini tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtların kimlikleri belirlenen şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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