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Denizli'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yapılan operasyonda takibe alınan bir şahsın ev ve işyerinde Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 63 adet sikke, 72 adet tarihi obje, 2 adet dedektör ve 3 adet av tüfeği bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve jandarmada işlemleri devam ediyor.

Denizli\'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
10.01.2024 - 11:47,
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Denizli'de takibe alınan şahsın ev ve işyerine yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri takibe aldıkları Ş.B'nin Türlübey Mahallesinde bulunan ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda şahsa ait ev ve işyerinde 63 adet sikke, Roma ve Bizans dönemine ait 72 adet tarihi obje, 2 adet dedektör ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Ş.B'nin gözaltına alındığı ve jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika


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