Rüşvet ve ihale operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye idareci ve çalışanları ile firma yetkililerinin yer aldığı 13 kişi, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yapıldığı, bulanan delillere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, bu sabah saatlerinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - DENİZLİ