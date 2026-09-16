Denizli\'de seyir halindeki otomobil yandı, temizlik işçileri söndürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangına bölgede temizlik çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde bulunan 20 BY 273 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durdurdu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve bölgede temizlik çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesinde görevli temizlik ekipleri, alevlere müdahale etti.

Temizlik işçilerinin yaptığı hızlı müdahale sayesinde yangın, çevredeki binalara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.