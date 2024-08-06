Denizli\'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

3.Sayfa

Denizli'de seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan otomobilin motor kaputundan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü aracını kenara çekerek bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. - DENİZLİ