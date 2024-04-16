Denizli'de Su Yolu Kazısında Göçük Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi - Son Dakika
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Denizli'de Su Yolu Kazısında Göçük Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi

Denizli\'de Su Yolu Kazısında Göçük Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi

Denizli'nin Kale ilçesinde su yolu kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti. İşçinin ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, hayvanların ve insanların hayır duası için çalıştıklarını gösterdi.

16.04.2024 10:10
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Denizli'de su yolu kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği çalışmaların bir kısmını sosyal medya hesabında paylaşarak hayvanların ve insanların hayır duası için yaptıklarını ifade etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Kale ilçesi Karayayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dağlık alanda su yolu çalışması yürüten işçilerden biri göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu göçük altında kalan Yaşar Yarankuyu'nun cansız bedenini ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yarankuyu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, Yarankuyu'nun göçük altında kaldığı çalışma alanından sosyal medya hesabına paylaşım yaptığı görüldü. Talihsiz adamın saatler önce paylaştığı videoda mezarlığa kadar çalışmaların süreceğini söyleyerek, "Yaban hayvanlarına, mezarlıktan gelip geçenlere hayrımız olsun. Allah utandırmasın, suyumuz güzel" ifadelerini kullandığı dikkat çekti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Su Yolu Kazısında Göçük Altında Kalarak Hayatını Kaybeden İşçi - Son Dakika

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