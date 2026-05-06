Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı

Denizli\'de Şüpheli Çanta Patlatıldı
06.05.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde unutulan çanta, içinde ders kitaplarıyla patlatıldı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde unutulan çanta bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan ders kitapları çıktı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde unutulan bir çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane çevresinde bulunan vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında hastane bahçesinde geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü patlatma yöntemiyle imha edildi.

Gerçekleştirilen incelemenin ardından çantanın içinden ders kitapları çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
09:10
Dananın kuyruğu bugün kopacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:24:53. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.