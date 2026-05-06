Denizli\'de Şüpheli Çanta Patlatıldı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde unutulan çanta bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan ders kitapları çıktı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde unutulan bir çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane çevresinde bulunan vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında hastane bahçesinde geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü patlatma yöntemiyle imha edildi.

Gerçekleştirilen incelemenin ardından çantanın içinden ders kitapları çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ