Denizlİ'de alevlerin sardığı tarladaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol etmek için ekiplerin yoğun uğraşı sürüyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli'de Tarla Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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