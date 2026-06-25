Denizli\'de Tehlikeli Yolculuk

Denizli-Ankara kara yolunda Tofaş marka bir otomobilde ayaklarını camdan dışarıya çıkartarak kilometrelerce ilerleyen yolcu hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Denizli - Ankara Bulvarı'nda kaydedilen görüntüler, trafikte yapılan tehlikeli bir davranışı gözler önüne serdi. Tofaş marka bir otomobilde bulunan yolcunun, ayaklarını camdan dışarı çıkararak seyahat etmesi tepki çekti. Yolcunun bu hareketi nedeniyle sürücünün görüş açısı kısıtlandı.

Sürücünün ayna kontrolünü sağlıklı şekilde yapamadığı anlar, trafikteki diğer araçlar açısından da risk oluşturdu. Uzun süre devam ettiği öne sürülen tehlikeli yolculuk, başka bir şoför tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - DENİZLİ