Denizli'de Tentenin Sökülmesi Esnafı Hayal Kırıklığına Uğrattı - Son Dakika
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Denizli'de Tentenin Sökülmesi Esnafı Hayal Kırıklığına Uğrattı

Denizli\'de Tentenin Sökülmesi Esnafı Hayal Kırıklığına Uğrattı
12.06.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, esnafların yıllardır kendi aralarında para toplayarak sokak üzerine yaptırdıkları tente, bu yıl belediye tarafından takılıp söküldü. Esnaflar, soluğu yine kendi aralarında para toplayarak yeni bir tente yapılmasında aldı.

Denizli'de esnafların yıllardır kendi aralarında para toplayarak sokak üzerine taktırdığı tente ile hem ürünlerini güneşten koruyor hem de alışveriş yapan vatandaşların güneşten rahatsız olmasını engelliyordu. Bu yıl Merkezefendi Belediyesi tarafından esnafların talepleri doğrultusunda taktırılan tente, yine belediye ekipleri tarafından sökülmesi esnafın tepkisine neden oldu.

Denizli'de kentin en uğrak noktaları arasında yer alan Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde araç trafiğine kapalı olan 355 sokak üzerinde esnaflar 12 yıldır kendi aralarında para toplayarak sokak üzerini tente ile kapatıyordu. Sokak üzerini tamamen kapatan tente hem Bayramyeri esnafının ürünleri güneş ışınlarından koruyor, hem de vatandaşlar sıcaktan korunarak rahat alışveriş yapma imkanı sağlıyordu. 12 yılın ardından bölge esnafı ilk kez bu yıl Merkezefendi Belediyesi'ne dilekçe vererek, sokak üzerine tente yapılmasını talep etti. Esnafın talebi doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi sokağın üstünü tente ile kapatarak esnafın talebini karşılamıştı. Merkezefendi Belediyesi imkanlarıyla esnaf talebi doğrultusunda takılan tente yine Merkezefendi Belediyesi tarafından sökülmesiyle esnafa adeta soğuk duş aldırdı. Merkezefendi Belediyesi ekiplerinin vinç yardımıyla tentenin söküldüğünü gören esnaf belediyeden tente talebinde bulunduklarına pişman oldu. Belediye tarafından sökülen tenteyi esnaf önümüzdeki günlerde geçmişte olduğu gibi kendi arasında para toplayarak tekrar taktıracağı belirtildi.

"Belediye kendisi taktı kendisi söktü"

Tentenin varlığıyla hem esnafın hem de vatandaşların rahat ettiğini belirten sokak esnaflarından Saim Deligöz, "Biz bu sokakta yaklaşık 12 senedir dükkan komşularımızla para toparlayıp üzerine tente yaptırıyoruz. Gelip geçenler rahat etsin, dükkan sahipleri güneşten etkilenmesin diye her yıl para toparlayıp yaptırıyorduk. Tüm esnaflarda payına düşen miktarda parayı veriyordu. Bu yıl belediyenin bu hizmeti verdiğini öğrendik. Belediyeye giderek 'Böyle bir şey yapar mısınız?' diye sorduk. Onlarda şimdiye kadar böyle bir şey yapmadıklarını ama bizim yönlendirmemizle yapabileceklerini söylediler. Daha sonra gelip yaptılar. Ama buradaki yukarı katlardakilerden birileri şikayette bulunmuş. Belediye personeli gelip 'Biz bu tenteyi sökeceğiz' dediler. Uzun zaman sökülmesine engel olduk. Buradaki tüm esnaf bunun sökülmesini istemedi. Ama şimdi geldiler ve söktüler. Tente varken herkes rahat ediyordu. Sokak gölgeydi, vatandaşlar gölgede yürüyordu. Dükkanlarımızdaki mallar güneşten zarar görmüyordu. Belediye kendisi taktı kendisi söktü. Bizler yine önceden yaptığımız gibi tekrar para toplayarak yeniden perde yaptıracağız. Herhalde bu sefer söktürmezler" dedi.

"Bizim sorunumuzu belediye çözemeyecekse nereye gidelim hangi kapıya gidelim"

Tentenin sökülmesinin esnafı ticaretimi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan esnaf Haluk Şapartı, "Sokağın üzerinde gölge olması için bir tentemiz vardı. İnsanlar bu tente sayesinde sokaktan gelip geçerken çok rahat ediyorlardı ve bizimde ürünlerimiz güneşe maruz kalıp zarar görmüyordu. İnsanlar sokağa girdiklerinde çok rahat ediyorlardı çünkü güneşten etkilenmiyorlardı. Şimdi tente sökülünce vatandaşlar dışarıya çıkmak, sokaktan geçmek istemeyecek. Biraz önce sokaktan geçen vatandaşın birisi 'Bu insanlar sıcakta dışarıda nasıl yürüyecek' diye sitem ediyordu. Bu tentenin sökülmesi bizleri maddi, manevi etkilemekte. Mantıken insanlar sıcakta dışarıya çıkmak alışveriş yapmak ister mi? Şuan daha Haziran ayındayız. Daha Temmuz var Ağustos ayları var ve bu aylarda sıcaklıklar çok daha artacak. İnsanlar bu sokaktan geçmek istemeyecek. Geçmek istemediklerinde de buradaki esnaflar ticaret yapamayacak, para döndüremeyecek. Biz Denizli'nin esnafıyız, Denizli'nin halkıyız. Bizler bu şehir için vergi veriyoruz. Bizim sorunumuzu belediye çözemeyecekse nereye gidelim hangi kapıya gidelim. Bu sokaktaki bütün esnaflar bu durumdan etkilenecek. Sıcaklıkların olması, gölge yerin olmaması esnafları çok etkiliyor ama vatandaşları daha fazla etkiliyor. Vatandaş gelip alışveriş yapmak istemiyor sıcakta. Bizim isteğimiz sokağa tentemiz geri takılsın esnaflarda vatandaşlarda rahat etsin. 12 yıldır bu sokakta tente var ve hiç kimse tente yüzünden zarar görmedi. Ama tente bugün sıkıntı oldu. Bir tente kime ne kadar zarar verebilir ki zaten burası trafiğe kapalı bir yol" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tentenin Sökülmesi Esnafı Hayal Kırıklığına Uğrattı - Son Dakika

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