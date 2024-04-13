Denizli\'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Mustafa'dan acı haber geldi.
Kaza, Sarayköy ilçesi Denizli - Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fırat D, idaresindeki 22 PG 423 plakalı tır ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil refüjü aşarak Mustafa Çoban yönetimindeki 42 Y 5406 otomobile çarptı. Çarpmanın ardından tır şarampole yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Çoban, eşi Özlem Çoban ile çocukları Mustafa, Dünya, Eylül ve Elif Ada itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı aile üyeleri çevre hastanelere sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 10 yaşındaki Mustafa Çoban'dan acı haber geldi. Mustafa Çoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Mustafa Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada yaralanan aile üyelerinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden düğün ve bayram tatili amacıyla kente geldikleri ve dönüş yolunda oldukları belirtildi. Ayrıca kazada yaralanan anne Özlem Çoban'ın hamile olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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