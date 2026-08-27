Denizli'de Tır ve Kamyonet Çarpıştı: İki Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Tır ve Kamyonet Çarpıştı: İki Yaralı

Denizli\'de Tır ve Kamyonet Çarpıştı: İki Yaralı
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Denizli'de trafik kazasında iki sürücü yaralandı, itfaiye ekipleri kurtarma için 2 saat mücadele etti.

Denizli'de trafik ışıklarında bekleyen bir tır ile bir kamyonete bir başka kamyonet çarptı. iki araç sürücüsünün yaralandığı kazada, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çabayla kurtardı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışıkta duran tır ile arkasındaki Erhan Yelin yönetimindeki 20 R 3812 plakalı kamyonete Mehmet Kızılkaya idaresindeki 20 ASE 167 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erhan Yelin yönetimindeki kamyonet de önündeki tıra çarptı. Birbirine giren araçları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun mücadele verildi

Kazada yaralanan sürücü Erhan Yelin itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İki araç arasında sıkışan Mehmet Kızılkaya'yı kurtarmak için ekipler yaklaşık 2 saat süren mücadele verdi. Tüm yöntem ve imkanları kullanarak yapılan müdahalenin ardından Kızılkaya da sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kızılkaya sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sürdüğü bulvarda hasarlı araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Denizli, İtfaiye, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Tır ve Kamyonet Çarpıştı: İki Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Tır ve Kamyonet Çarpıştı: İki Yaralı - Son Dakika
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