Denizli'de Tırın Lastiği Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Tırın Lastiği Patladı, Yangın Çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde hareket halindeki bir tırın dorse lastiği patladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle asfaltın tutuşmasıyla başlayan yangın, tırın lastikleri ve dorsesini alevler içinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

04.06.2024 13:50
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Denizli'de hareket halindeki tırın dorse lastiği patladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle asfaltın tutuşmasıyla başlayan yangın, tırın lastikleri ve dorsesini alevler içinde bıraktı.

Olay, Buldan ilçesi Buldan- Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; D.U., idaresindeki 06 GC 4738 plakalı tır ile seyir halindeyken dorsesinin lastiği patladı. Patlayan lastik, yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen asfaltın tutuşmasına neden oldu. Yanmaya başlayan ziftten yüksele alevler bir anda tırın lastikleri ve dorsesini kapladı.

İş makinesi taşımacılığında kullandığı dorsesini tırdan ayıran sürücü D.U. ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, Buldan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tırın Lastiği Patladı, Yangın Çıktı - Son Dakika

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