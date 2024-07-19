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Denizli'de trafik kazalarında azalma, alkollü sürücülerin belgeleri iptal edildi

Denizli\'de trafik kazalarında azalma, alkollü sürücülerin belgeleri iptal edildi

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 6 aylık trafik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Denizli'de yılın ilk 6 ayında 96 bin araç sürücüsüne alkol kontrolü yapıldığı ve 2 bin 313 kişinin alkollü araç kullandığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, bu yıl yaşanan 16 ölümlü kazaların hiç birinde alkollü sürücünün olmaması dikkat çekti. İl Emniyet Müdürü Sağdıç, trafik düzenin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması için 308 trafik personeliyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

19.07.2024 16:09
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Denizli'nin 6 aylık trafik bilançosunu düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 308 trafik personeliyle 7 gün 24 saat trafik düzenin sağlanması için mücadele ettiklerini ifade etti. Denizli'de yılın ilk 6 ayında 96 bin araç sürücüsüne alkol kontrolü yapıldığı belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç düzenlediği basın toplantısında 2023 yılı ve 2024 ilk 6 ayına ait trafik verilerini paylaştı. 2023 yılında 3 bin 295 yaralanmalı kaza meydana gelen Denizli'de 2024'ün ilk 6 ayında bin 795 yaralanmalı kaza meydana gediği ve 2023 yılında 44 ölümlü kaza meydana gelirken, 2024 yılının yine ilk 6 ayında 16 ölümlü kaza meydana geldi ifade edildi. Bu yılın ilk 6 ayında yaralanmalı ve ölümlü kazaya karışan sürücü sayısının ise 2 bin 652 olduğu belirtildi. Paylaşılan verilerde bu yıl yaşanan 16 ölümlü kazaların hiç birinde alkollü sürücünün olamaması dikkat çekti. Bu yıl Denizli geneli trafik ekipleri tarafından 96 bin 332 sürücüye yapılan alkol denetiminde 2 bin 313 kişinin alkollü araç kullandığı tespit edildiği ve bunlardan bin 551 kişinin 6 ay, 486 kişinin 2 yıl, 103 kişinin 5 yıl süreyle sürücü belgelerinin geriye alındığı ve 173 kişinin aday sürücü olduğu için belgeleri iptal edildiği açıklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Sağdıç yaptığı açıklamada, " İlimizde trafik düzenin sağlanması ve trafik kazalarına bağlı can kaybının en aza indirilmesi için 308 Trafik personeli ve 91 trafik ekibiyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaktayız. İlimizde tescilli 524 bin 243 araç ve 537 bin 903 sürücü belgesi mevcuttur. Dron ve kent güvenlik üretim sistemleriyle emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, kask, yaya geçidi ve diğer tespiti mümkün olan ihlallere karşı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Alkol sürücülerin reflekslerini karar verme yetilerini ve dikkat seviyelerini olumsuz yönde etkiler. Bu da sürücülerin kazaya karışma ihtimalini arttırır. Bu durum hem sürücünün kendi hayatını hem de başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atar. Yasal limitin üzerinde alkollü araç kullanımında sürücülerin belgelerinde geçici ve kalıcı iptal edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı için hepimiz üzerine düşen görevleri yerine getirmemiz hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de trafik kazalarında azalma, alkollü sürücülerin belgeleri iptal edildi - Son Dakika

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