Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Orta refüjü aşan Fiat Tofaş karşı şeritteki istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşarak karşı şeritte bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan Erdem idaresindeki 45 L 0730 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan ağaçları çarparak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yan durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erdoğan Erdem ağır, yolcu konumunda bulunan Tuncay Çöl yaralandı. Sürücü ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan babası Hüseyin Erdem ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerin arıdndan Hüseyin Erdem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.