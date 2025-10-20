Denizli\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Manisa- Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan kamyonet, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araç da şarampole girerek durabildi.

Kazada her iki araçta bulunan beş kişi yaralanırken, yaralı vatandaşlar ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - DENİZLİ