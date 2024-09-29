Denizli\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Denizli'de dün karayolunda karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatına kaybeden genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşe Çevik'e (21), bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada İbrahim D. yönetimindeki 20 AOF 733 plakalı Tofaş marka otomobil çarpmıştı. Aracın çarpması sonucu genç kız yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinden önce ise ilk yardım bilgisi bulunan bir vatandaş Çevik'e dakikalarda kalp masajı yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Çevik doktorların tüm mübadelesine rağmen kurtarılamayan genç kız ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Gölbaşı Camii yanında yer alan Ahmet Terzioğlu İlkokul bahçesinde kılınan cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenin ardından Çevik'in cenazesi Buldan Mezarlığı'na defnedildi. - DENİZLİ