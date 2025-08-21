Denizli'de Trajik Kaza: Genç Aşıklar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Denizli'de Trajik Kaza: Genç Aşıklar Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trajik Kaza: Genç Aşıklar Hayatını Kaybetti
21.08.2025 18:00
Doğum günü partisinden dönerken geçirdikleri kazada Ezgi ve İbrahim hayatını kaybetti.

Denizli'de doğum günü partisinden dönerlerken geçirdikleri trafik kazasında erkek arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ezgi, sol yolculuğuna tabutuna bırakılan el duvaklı gelinlikle uğurlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarında önceki gece meydana gelen kazada; 23 yaşında giren İbrahim Baran Tuncer için arkadaşları tarafından bir restoranda doğum günü partisi düzenlendi. Partinin ardından İbrahim Baran Tuncer, 22 yaşındaki kız arkadaşı Ezgi Elçin Ünal ile birlikte Ünal'ın kuzeni Sabri Tığlı'nın (26) kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobille eve doğru yola çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adeta ok gibi saplanan araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Elçin Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Genç kız için ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna al duvaklı gelinlik örtülen Ezgi Elçin'in yakınları, cenaze töreni boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Bir güzellik merkezinde çalışan ve erkek arkadaşıyla evlilik hayalleri kuran Ezgi'nin cenazesi, Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in memleketi Van'a gönderilen cenazesi de bu gün toprağa verildi. Vücudunda ağır kırıkları bulunan yaralı sürücü Sabri Tığlı'nın ise tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli'de Trajik Kaza: Genç Aşıklar Hayatını Kaybetti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
