Denizli\'de Uçuruma Yuvarlanan Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde Kocabaş'a gitmek üzere yola çıkan Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrol çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aramaya çıkan oğlu buldu

Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu. "Baban gelmedi" cevabını alınca aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Hüseyin Ö.'nün cenazesinin çıkartılması için ekiplerin çalışmalara başladığı öğrenildi. - DENİZLİ