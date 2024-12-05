Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Denizli'nin Çardak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir aracın kapısına izlenmiş erin maddesiyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda bir araçta yapılan incelemelerin ardından ve kapı bölgesinde gizlenmiş bir şekilde 25 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar ve incelemelerde ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ