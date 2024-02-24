Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 4 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Pamukkale, Honaz, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 55 gram eroin, 350 gram kubar esrar, 215 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uçaksavar mermisi ve 1 adet telefon ele geçirildi. Ele geçirilen uyutucu madde ve malzemeler muhafaza altına alınarak, operasyonlardan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ