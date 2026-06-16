Denizli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 1 şüpheli şahısın adreslerinde yapılan aramalarda kenevir yetiştirme düzeneği, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir ikamet ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, Hint keneviri üretimi amacıyla hazırlanmış iklimlendirme ve sera düzenekleri ile çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca; 585 gram esrar maddesi, 34 kök kenevir bitkisi, 21 adet sentetik ecza hapı, 1 adet esrar öğütücüsü ve 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği, silahlara ait 7 adet şarjör, 14 adet kartuş ve 12 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ