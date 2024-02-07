Denizli'de yangın çıktı, vatandaşların dikkati hayvanları kurtardı - Son Dakika
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Denizli'de yangın çıktı, vatandaşların dikkati hayvanları kurtardı

Denizli\'de yangın çıktı, vatandaşların dikkati hayvanları kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, vatandaşların dikkati sayesinde kümesteki hayvanlar kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

07.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yoldan geçerken yangını fark eden vatandaşların dikkati, kümesteki hayvanların kurtulmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2187 Sokakta bulunan tek katkı evin arka bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada caddede bulunan banka ATM'sinden para çekmekte olan vatandaş, dumanı ve yanan müştemilatın yanındaki kümesten gelen hayvan seslerini fark etti. Müştemilatta başlayan küçük çaplı yangın, yanındaki kümse de sirayet etti.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan vatandaş, kümesteki hayvanların imdadına koştu. Çevrede oturan diğer komşuların da yardımıyla kümesteki hayvanlar dışarıya çıkartılarak, telef olmaktan kurtarıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yangın çıktı, vatandaşların dikkati hayvanları kurtardı - Son Dakika


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