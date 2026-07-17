Denizli\'de Yangına Hortumla Müdahale

Denizli'de gece yarısı sokağı ayağa kaldıran çatı yangınında elindeki hortumla alevlere meydan okuyan apartman sakini, yürekleri ağza getirdi. Daha sonra kendi imkanlarıyla aşağıya inen vatandaş, "Elimden geldiğince hortumla yangına müdahale ettim" dedi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında bulunan atıl durumdaki eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çatıdan yükselen alevleri ve dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binada yangın çıktığını öğrenen bir apartman sakini, canını hiçe sayarak çatı katına çıktı ve eline aldığı hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çatıdaki hareketliliği gören vatandaşlar ve ekipler, ilk başta şahsın yoğun duman ve alevlerin arasında mahsur kaldığını düşündü. İtfaiye ekipleri vatandaşı kurtarmak için hızlıca hazırlık yapıp müdahalede bulunacağı esnada, vatandaş kendi imkanlarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Çatı katında hortum olduğunu ifade eden Nasuh G., "Yangın olduğunu öğrenince kendimce müdahale etmeye çalıştım" dedi.

Gece yarısı çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, alevler itfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle hem diğer binalara hem de binanın katlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ