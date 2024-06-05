Denizli'de Duvara Yaslandırılan Yatak Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Denizli'de Duvara Yaslandırılan Yatak Yangına Neden Oldu

Denizli'de Gültepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, duvara yaslandırılan yatak lambayla temas ederek yangına neden oldu. Yangın sonucu mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni olarak duvara yaslanan yatağın tutuşması belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 10:10
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Denizli'de duvara yaslandırılan yatak, lambayla temas edince yangına neden oldu. Evin tahta giriş kapısının da tutuşması sonucu mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye erlerinin gayretleri sonucu kurtarıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı binanın ikinci katında yer alan dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı katta yaşayan 4 kişilik aile, tahta kapının da tutuşması nedeniyle evden dışarıya çıkamadı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken; diğer yandan ise bina içerisinde mahsur kalan aileyi kurtarabilmek için ölüm kalım savaşı verdi. Dumandan boğulmak üzere olan 1'i yaşlı ve 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun gayretleri sonucu güçlükle kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile fertleri, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından harabeye dönen evde yapılan incelemede, yangının çıkış nedeninin duvara yaslandırılan yatak olduğu tespit edildi. Kullanılmadığı için dairenin giriş kapısına bırakılan yatağın, duvardaki lambayla bir süre temas etmesi sonucu tutuştuğu, yatağın ardından ayakkabılığın ve sonrasında ise tahta kapının yanmaya başladığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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