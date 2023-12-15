Denizli\'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı Acıpayam'daki maden kazasıyla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Meydana gelen göçükte 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı Acıpayam'daki maden kazasıyla ilgili olarak Denizii Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan madende meydana gelen göçük neticesinde 2 şahıs vefat etmiş 1 şahıs yaralanmıştır. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca olay mahalline gidilmiş gerekli incelemeler yapılmış, müteveffaların otopsi işlemi gerçekleştirilmiş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi. - DENİZLİ