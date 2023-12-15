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Denizli'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor - Son Dakika
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Denizli'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Acıpayam'daki maden kazasında 2 işçinin öldüğünü, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

Denizli\'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor
15.12.2023 - 09:29,
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı Acıpayam'daki maden kazasıyla ilgili olarak soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Meydana gelen göçükte 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı Acıpayam'daki maden kazasıyla ilgili olarak Denizii Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan madende meydana gelen göçük neticesinde 2 şahıs vefat etmiş 1 şahıs yaralanmıştır. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca olay mahalline gidilmiş gerekli incelemeler yapılmış, müteveffaların otopsi işlemi gerçekleştirilmiş olup soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki maden kazasıyla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor - Son Dakika
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