Denizli Hastanesinde Tavan Çöktü

Denizli Devlet Hastanesinde yaşanan tavan çökmesine ilişkin hastane Baş Hekimliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada olayda 2 kişinin düşen moloz parçalarıyla yaralandığı bildirildi.

Denizli Devlet Hastanesinde yaşanan tavan çökmesine ilişkin Hastane Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.05'te, Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1'inci Kat Servis Girişi'nde tavanda yaklaşık 12 metrelik alanda sıva dökülmesi meydana gelmiştir. Olayın ardından hastanemiz mühendisleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede, tavan sıva kalınlığının fazla olması ve sıvanın kendi ağırlığı ile düşmesi sonucu olduğu belirlenmiştir. Teknik ekiplerin değerlendirmesinde; binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili ayrıntılı teknik rapor hazırlanmakta olup, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Teknik birimlerimizce onarım çalışmaları devam etmektedir. Olay esnasında bölgede bulunan 2 kişi, tavandan dökülen molozlardan etkilenmiştir. Her iki vatandaşımızın da genel sağlık durumu iyi olup, tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla acil serviste müşahede altına alınmışlardır" ifadeleri kullanıldı. - DENİZLİ