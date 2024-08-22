Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklama yaptı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklama yaptı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayet ettiği Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda yapılan açıklamalarda bulundu. Yolun özellikleri ve güvenlik denetimleri hakkında bilgi verildi.

22.08.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayet ettiği Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklamada bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayetçi olduğu Aktepe ve Kayıhan Mahallerini bağlayan yeni yol ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "21 Ağustos 2024 tarihinde basında ve sosyal medyada çıkan haberlere konu olan Aktepe ile Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolun, yaklaşık 2,8 km uzunluğunda çift şeritli bölünmüş yol olduğu, yolda durma-duraklama-park etmeyi yasaklayıcı trafik işaret ve levhaları ile kısıtlamanın bulunmadığı, yol kenarında işaretlenmiş park ceplerindeki araçların trafik akışını engellemediği, meskun mahal olmayan ve yakın çevresinde yerleşim yeri ile faal işyerleri bulunmayan bölgenin meskun mahalle çevrilmesi, yolun çevre düzenlemesi, yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, ıslah, park bahçe ile sağlıklaştırma çalışmaları belediyelerin görev ve sorumluluğundadır. Yolun trafik ve asayiş güvenliği denetimi İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır" açıklamalarında bulunuldu.

Bugüne kadar yapılan adli işlemleri de belirten İl Emniyet Müdürlüğü, "Bugüne kadar çevreyi rahatsız etme konuları dahil gelen tüm ihbarlar (Alkol, drift atma, abartı egzoz, modifiye araç vb.) değerlendirilerek, gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Kamu malına zarar verilmesiyle ilgili herhangi bir şikayet ve ihbar bulunmamaktadır. Yolun trafiğe açıldığından bu yana bahse konu bölgede asayiş yönünden bir (1) kasten yaralama, trafik yönünden bir (1) aydınlatma direğine çarpma suretiyle tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yapılan 146 asayiş, 36 trafik uygulamasında 1527 araç, 2727 şahıs kontrol edilmiş 36 şahıs-araca gürültü konusundan, 84 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 13 motosiklet ve araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan, 64 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 22 motosiklet sürücüsüne de kask takmamaktan idari işlem uygulanmıştır. Önleyici devriye ekip faaliyetlerimiz, uygulama ve denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerinde bulunuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Kayıhan, denizli, Ulaşım, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Boğaz’da bu inşaata kim izin verdi Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:16:59. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement