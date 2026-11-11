Denizli Merkezefendi'de baca temizliğinde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Merkezefendi'de baca temizliğinde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli Merkezefendi\'de baca temizliğinde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli Merkezefendi\'de baca temizliğinde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi
Haber Videosu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın teras katında baca temizliği sırasında çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü, inceleme başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın teras katında baca temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu 3 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın teras katında baca temizliği yapan vatandaş, temizlik esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden vatandaş, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında, binanın 3. katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Anafartalar MahallesiMerkezefendi3. SayfaİncelemeİtfaiyeDenizliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:16:09. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi'de baca temizliğinde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android