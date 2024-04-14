Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan bir otomobil otobüs durağına girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece 23.00 sırlarında Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Y 7085 Abdullah Öğün idaresindeki otomobil ile 20 BG 172 Ali İhsan Tüğdür idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolü kaybeden otomobillerden biri otobüs durağına çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli Merkezefendi'de Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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