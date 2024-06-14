Denizli-Muğla İl Sınırında Orman Yangını - Son Dakika
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Denizli-Muğla İl Sınırında Orman Yangını

Denizli-Muğla il sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

14.06.2024 13:41
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Denizli- Muğla il sınırında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına iki ilden çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor

Yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Denizli il sınırında bulunan mahallende başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa süre yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor. 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçakla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla sınırında başlayarak Denizli'deki ormanlık alanlara sıçrayan orman yangınının Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahalleleri yönüne ilerlediği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli-Muğla İl Sınırında Orman Yangını - Son Dakika

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