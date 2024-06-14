Denizli-Muğla İl Sınırında Orman Yangını

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Denizli- Muğla il sınırında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına iki ilden çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor

Yangın, Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Denizli il sınırında bulunan mahallende başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa süre yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor. 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 helikopter ve 6 uçakla yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla sınırında başlayarak Denizli'deki ormanlık alanlara sıçrayan orman yangınının Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahalleleri yönüne ilerlediği bildirildi. - DENİZLİ