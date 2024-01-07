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Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in ilan tahtalarına saldırı - Son Dakika
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Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in ilan tahtalarına saldırı

Denizli'nin Buldan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in şehrin birçok yerinde bulunan ilan tahtalarındaki resimlerine kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile çeşitli karalamalar yapılarak saldırıda bulunuldu. Başkan Şevik'in resminin bulunduğu ilan tahtalarında yapılan saldırılar, hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı ve şehrin tarihi ve kültürel merkezlerinin yer aldığı ilan tahtalarında gerçekleşti.

Denizli\'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik\'in ilan tahtalarına saldırı
07.01.2024 - 10:44,
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Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in şehrin birçok yerinde bulunan ilan tahtalarındaki resimlerine kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalar ile çeşitli karalamalar yapılarak saldırıda bulunuldu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in kentin pek çok noktasında yer alan ilan tahtalarında yaptığı hizmetler yer alıyor. İlçenin farklı noktalarında konuşlu olan ilan tahtalarında Başkan Şevik'in fotoğraflarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyalar ile çeşitli karalamalar yapılarak saldırıldı. Başkan Şevik'in resminin bulunduğu ve şehrin tarihi ve kültürel merkezlerinin tanıtımının yapıldığı ilan tahtalarındaki resimlere, bıyık ve peruk çizilerek alay konusu edilmesine üzüldüklerini dile getiren Ali Çelik, "Başkanımız Mustafa Şevik, bunları hak etmiyor. Kendisi bizim başkanımızdır. Her zaman saygı duymak zorundayız. Seçimle gelmiş Buldan sevdalısı başkanımıza, adeta hakaret edercesine yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Yerel Haberler, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in ilan tahtalarına saldırı - Son Dakika
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