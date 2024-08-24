Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı bulundu - Son Dakika
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı bulundu

Denizli\'nin Buldan ilçesinde kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaybolan Serhat Bamyacı, Denizli İncilipınar parkında bulundu. Arama çalışmaları sonucunda yapılan incelemeler ve ihbarlarla bulunan Bamyacı, ekipler tarafından titizlikle incelendi.

24.08.2024 18:02
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı, Denizli İncilipınar parkında bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evden ayrılan ve eve dönemeyince arama çalışmalarına başlanılan Serhat Bamyacı bulundu. Yapılan incelemeler ve gelen ihbarlarla Tosunlar Mahallesi'nde de göründüğünün belirlenmesi sonucunda üzerine çalışmaların yoğunlaştığı ve ekipler tarafından titizlikle incelendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan alan ve kamera incelemeleri sonucunda Denizli İncilipınar parkında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp olarak aranan Serhat Bamyacı bulundu - Son Dakika
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