Denizli Pamukkale'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü, sürücü kurtuldu - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü, sürücü kurtuldu

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Denizli Pamukkale\'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü, sürücü kurtuldu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde Denizli-Antalya karayolunda seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de seyir halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı olayda, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki kamyonetten henüz bilinmeyen bir nedenle duman ve alevler yükselemeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, arasını güvenli bir noktaya park ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak adeta alev topuna dönen araca müdahalede bulundu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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