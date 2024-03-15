Şırnak'ta kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak\'ta kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli\'de son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der, Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kaza yaparak şehit olduğu gün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.03.2024 14:56  Güncelleme: 15:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der, memleketi Denizli'de binlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin kaza yaparak şehit olduğu gün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen polis ekibi aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada, yaralanan polis memurlarından Fırat Der (34), şehit oldu. Polis memuru Der'in naaşı dün memleketi Denizli'ye getirildi. Şehidin naaşı önce baba evine götürülerek burada helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi için Ağlar Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü, siyasi temsilciler, ailesi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre polislerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracına alındı. Yakınları ve protokol üyelerinin eşlik ettiği naaş, Sarayköy Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, şehit polis memurunun doğum gününde kaza sonucu şehit düştüğüm öğrenildi. 7 yıllık polis memuru olan şehidin 4 yıldır şark görevi sebebiyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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