Denizli Serinhisar'da tırın ezdiği araçta 1 kişi öldü, tır sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Denizli Serinhisar'da tırın ezdiği araçta 1 kişi öldü, tır sürücüsü serbest bırakıldı

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Denizli Serinhisar\'da tırın ezdiği araçta 1 kişi öldü, tır sürücüsü serbest bırakıldı
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Denizli Serinhisar'da 20 Eylül gecesi bir tırın 69 metre sürüklediği otomobil, domates yüklü minibüsle tır arasında ezildi; araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tutanakta tek kusurlu olduğu belirtilen tır sürücüsünün adli kontrolle serbest bırakılmasına aile itiraz etti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tırın sürükleyerek domates yüklü minibüsle arasında ezdiği otomobil hurdaya döndü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen tır sürücüsünün serbest bırakılması tepki çekti.

20 Eylül Pazar gecesi Serinhisar ilçesi Yassıhüyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada H.K. idaresindeki 35 CPY 626 tır, önünde seyreden Celal Ö. yönetimindeki 20 ES 158 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır, otomobili önüne katarak 69 metre boyunca sürükledi. Sürüklenen otomobil öndeki domates yüklü minibüse çarptı. İki araç arasında ezilerek hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan 80 yaşındaki Havana Kural olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Celal Ö. ve eşi Sultan Ö. ise ağır yaralandı. Yaralılardan Sultan Ö.'nün yoğun bakımda hayati tehlikesi sürerken, vücudunun 5 yerinde yaralanmalar oluşan Celal Ö.'nün de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü H.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen tır sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ortada tam kusur ve bir can kaybı var, adli sürecin peşini bırakmayacağız"

Acılı aile, kaza tutanağında tır sürücüsünün tek taraflı suçlu olduğu belirtilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Hukuk mücadelesi başlatan aile tarafından yapılan açıklamada, "Kaza tespit tutanağında tır sürücüsü H.K.'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-c maddesinde yer alan önündeki aracı güvenli mesafeden izlememe kuralını ihlal ettiği ve tek kusurlu taraf olduğu netleşti. Bir canı hayattan koparan ve otomobili 69 metre boyunca sürükleyecek kadar göz göre göre gelen bu vahim kazaya rağmen sürücü H.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutanakta kusuru tam olarak tescillenmiş ve bir aracı 69 metre katliam gibi önünde sürüklemiş bir sürücünün serbest kalmasına göz yummayacağız. Karara itiraz ederek, adli sürecin peşini bırakmayacağız. Göz göre göre gelen, bir aracı 69 metre öteye sürükleyip bir canı elimizden alan bu sorumsuzluğun karşılığı serbest kalmak olamaz. Ortada tam kusur ve bir kayıp var. Biz adaletin tecelli etmesini ve bu sürücünün tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıSerinhisar3. SayfaDenizliGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Serinhisar'da tırın ezdiği araçta 1 kişi öldü, tır sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika
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