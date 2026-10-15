Denizli Tavas'ta çanak antenini tamir için çatıya çıkan adam düşerek hastanede öldü - Son Dakika
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Denizli Tavas'ta çanak antenini tamir için çatıya çıkan adam düşerek hastanede öldü

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Denizli Tavas\'ta çanak antenini tamir için çatıya çıkan adam düşerek hastanede öldü
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Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşen yaşlı adam, ağır yaralı kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi Mestanağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Mehmet Küçükşahal, çanak antenini tamir etmek amacıyla evinin çatısına çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü. Küçükşahal'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşmesi sebebiyle ağır yaralanan Küçükşahal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından müdahale edilen Küçükşahal, yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Mehmet Küçükşahal'ın cenazesi, Mestanağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaDenizliGüncelTavasKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Tavas'ta çanak antenini tamir için çatıya çıkan adam düşerek hastanede öldü - Son Dakika
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